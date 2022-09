Szymon Kielan zmienił trenera

Tenisista Legii, Szymon Kielan zajmujący 708 miejsce w rankingu ATP, zakończył współpracę z dotychczasowym trenerem Piotrem Gadomskim oraz specjalistą od przygotowania fizycznego Grzegorzem Redą. Nowym szkoleniowcem 19-latka został Mateusz Kowalczyk . 35-latek w tym roku zakończył tenisową karierę. Ma na swoim koncie jeden tytuł w ATP Tour zdobyty w 2014 roku. - Dziękuję szkoleniowcom za owocną współpracę. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, było wiele potu i dużo uśmiechu. Ten rok wiele dla mnie znaczy i jest to wielki krok w przód, ku grze pro i dalszemu rozwojowi. Dziękuje, że byliście ze mną i wkładaliście w to całe swoje serce i czas - powiedział Szymon dziękując dotychczasowym trenerom.

