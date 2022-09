Filip Mladenović otrzymał powołanie do reprezentacji Serbii na wrześniowe mecze Ligi Narodów ze Szwecją i Norwegią. Mecz ze Szwecją zostanie rozegrany 24 września o godz. 20:45 w Belgradzie, a spotkanie z Norwegią odbędzie się 27 września o godz. 20:45 w Oslo.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

ja - 46 minut temu, *.netcity.pl mega słaby grajek, oby w najbliższym oknie odszedł. Do tego psuje atmosferę, ciągle drze kopare i macha łapami. Strasznie irytujący. Druga sprawa, ze ribeiro nie lepszy, ale za to "ciepłe kluski", nie wiem na jakiej podstawie był sprowadzany odpowiedz

Olek Kibolek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ten to kierwa musi mieć dobrego menago, skoro potrafi go wepchnąć do kadry... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.