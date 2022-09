Wygrana Berkiety w turnieju w Kairze

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta bardzo dobrze zaprezentował się w grze pojedynczej turnieju ITF Al-Solaimaneyah ITF Junior Tournament w Kairze. W drodze do finału legionista pokonał czterech przeciwników. W finałowym spotkaniu, które zakończyło się przed chwilą, Berkieta pokonał w dwóch setach Estończyka, Olivera Ojakaara. Wyniki Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Yi Zhou (Chiny) 7-6(2), 6-3 II runda: Tomasz Berkieta - Andrij Zimnoch (Ukraina) 6-1, 6-1 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Grigorij Shebekin (Rosja) 7-6(2), 6-2 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Joel Schwaerzler (Austria) 6-3, 6-2 Finał: Tomasz Berkieta - Oliver Ojakaar (Estonia) 6-4, 7-6(3) Wyniki Berkiety w deblu: II runda: Tomasz Berkieta/Goran Zgoła - Danił Sargsian/Shebekin (Rosja) 6-1, 3-6, 7-10

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

SłabyBrd - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo Młody - pójdziesz w ślady Igi. Powodzenia odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.