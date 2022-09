Strzelectwo

Wyniki legionistów na ME

Piątek, 16 września 2022 r. 14:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Katarzyna Klepacz z sekcji strzeleckiej Legii zajęła 26. miejsce na Mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji pistolet 50m. Nasza zawodniczka uzyskała w sześciu seriach 520 punktów - kolejno 91, 83, 88, 89, 84 i 85. Aby wejść do finału potrzebnych było 546 punktów.



Dzisiaj we Wrocławiu rozegrano również konkurencję w strzelaniu z karabinu w trzech postawach Mix. Tomasz Bartnik w parze z Anetą Stankiewicz zajęli odległe, 17. miejsce z wynikiem 871 pkt. Legionista uzyskał 434 pkt., 145 w pozycji klęczącej, 145 w leżącej i 144 w stojącej. Na koniec ME Bartnik wystartuje jeszcze w drużynie męskiej w konkurencji karabinu 3 postawy. W ostatni weekend września nasz zawodnik wystartuje w mistrzostwach Polski we Wrocławiu, a w październiku poleci na Mistrzostwa Świata.