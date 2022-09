20-22.09: Rozkład jazdy

Wołodymyr Yazykov z Legii wystartuje na Mistrzostwach Świata w strzelaniu do rzutków, które odbędą się w Osijeku. W czwartek o godzinie 17:30 w Łańcucie, nasi koszykarze zainaugurują rozgrywki Energa Basket Ligi w sezonie 2022/23. Na początek nasz zespół czeka spotkanie z beniaminkiem, Sokołem Łańcut. Mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport. W czwartek w LTC nasi piłkarze rozegrają sparing ze Stalą Rzeszów - ten będzie zamknięty dla publiczności. Rozkład jazdy: 22.09 g. 17:00 Legia Warszawa - Stal Rzeszów [LTC] 22.09 g. 17:30 Sokół Łańcut - Legia Warszawa [kosz] Młodzież: 21.09 g. 17:30 Delta Warszawa 11 - Legia U12 [ul. Jeziorna 2] 21.09 g. 19:00 Legia LSS U14 - Świt Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 22.09 g. 17:30 Legia U10 - Drukarz Warszawa 2013 [ul. Łazienkowska 3] 22.09 g. 19:00 Legia U14 - Słodka Polska U14 [Repr. Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą Typu I][LTC 7]

