Squash

W niedzielę dzień otwarty legijnej sekcji squasha

Piątek, 16 września 2022 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja squasha Legii Warszawa, której zawodnicy w ostatnich miesiącach odnoszą świetne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zaprasza na dzień otwarty oraz nabory do naszych drużyn (od 5. roku życia). Legijna sekcja zaprasza w najbliższą niedzielę, 18 września w godzinach 15:00 - 17:00 do Anoya Squash w Starych Babicach na pierwszy trening próbny.







"Szybkość, zwinność, nieszablonowe myślenie i rozwijanie umiejętności społecznych - to tylko niektóre z cech, na które pozytywnie wpływa regularna gra w squasha" - informuje legijna sekcja squasha.



Więcej informacji oraz zapisy możliwe również telefonicznie pod numerem 519-753-706 oraz mailowo: info@legiasquash.pl



Zajęcia prowadzone są w Ładach (Play Kwadrat), Starych Babicach (Anoya Squash), Markach (Olimpik Park) i na Bioałołęce (ul. Odlewnicza 7). Więcej informacji znaleźć można tutaj.