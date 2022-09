Pięciobój

Gutkowski w finale ME seniorów

Sobota, 17 września 2022 r. 22:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Łukasz Gutkowski zapewnił sobie w sobotę awans do finałowej 18-tki Mistrzostw Europy seniorów w pięcioboju nowoczesnym w węgierskim Székesfehérvár. Legionista w swojej półfinałowej grupie uzyskał bardzo dobry, drugi wynik i w niedzielę będzie walczył o medal. Gutkowski w rundzie szermierczej zdobył 230 punktów, co było siódmym wynikiem. W pływaniu na 200 metrów stylem dowolnym uzyskał wynik 2:12.36 min. (ósmy rezultat) i do laser run przystąpił z numerem czwartym, z 12 sekundami straty do prowadzącego Węgra, Bence Demetera.



Pomimo kilku błędów na strzelnicy, Łukasz Gutkowski pokonywał kolejne pętle biegu w czołowej grupie, docierając do mety na drugiej pozycji.



Daniel Ławrynowicz nie zakwalifikował się do półfinału, zajmując 19. lokatę w kwalifikacjach. Daniel uzyskał zaledwie 201 punktów w szermierce, i to właśnie ten wynik okazał się kluczowy. Nasz zawodnik do laser run przystępował z 18. pozycji, ze stratą 1:01 min. do prowadzącego Węgra. Nawet czwarty wynik w konkurencji łączonej nie zapewnił legioniście kwalifikacji do kolejnego etapu rywalizacji.