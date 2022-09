W meczu z Miedzią Legnica Josue został ukarany żółtą kartką, która eliminuje go z następnego meczu ligowego. W tym sezonie pomocnik był napomniany przez sędziego już czterokrotnie. Oznacza to, że nie zobaczymy go w wyjazdowym meczu z Lechem Poznań.

Lostinnio17 - 2 minuty temu, *.centertel.pl No i dobrze ,że bez niego zagramy w tym Poznaniu to nadęty bufon , chociaż jak będą wolne w tym meczu to Carlito coś sieknie bo Josue to napewno nie , dawno żaden piłkarz w Legii nie irytował mnie tak jak ten pan odpowiedz

meter - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Najbardziej przereklamowany pilkarz ostatnich lat.Nerwowy,wolny,rozgrywa w sposób archaiczny z lat 90-tych.Nadęte wybujałe ego z którego ktoś zrobił lidera.I kapitana...Jego "kółka" zajebiście mydlą większosci oczy że niby to jest taki Pan piłkarz..a ich użyteczność jest zerowa.Przyznam że potrafi podać jak z nikt w tej lidze,,szkoda tylko że wychodzi mu to raz na 20 prób...



Jurek - 37 minut temu, *.tropolys.de W Poznaniu będzie masakra odpowiedz

Olomanolo - 41 minut temu, *.com.pl Czyli z łachem porażka odpowiedz

#MioduskiOut - 51 minut temu, *.chello.pl To jest debil.. Taką głupią kartkę zarobić! Rozumiem,że by wyjścia nie miał... odpowiedz

