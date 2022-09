Bilety na mecz z Wartą Poznań

8 października o godzinie 17:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Wartę Poznań. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Mecz zaliczono do kategorii cenowej C, a standardowy bilet na Żyletę kosztuje 25 zł. KUP BILET NA MECZ LEGIA - WARTA Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

breja - 46 minut temu, *.mm.pl napiszę też tutaj: Żeby móc pojechać do Poznania, to najpierw swoje trzeba wyjeździć po Niecieczach, Legnicach i Lubinach. Nie ma wybierania rodzynek z ciasta, albo jakiś cherry picking, w stylu jade na Widzew, Lecha i coś tam, co jest akurat na topie. Dotarło do niekumatych? odpowiedz

NIEKUMATY AUTOR Breja :D - 30 minut temu, *.orange.pl @breja: Troche chyba odleciales koleszko :D Jak mozna porownywac widzew z poznaniem hahah. Pojechanie do poznania nie jest jakims wyczynem,zwazywszy na to ze praktycznie na kazdy poznan (moze oporcz mistrzowskiego poznania kilka lat temu ) SA ZAPISY OTWARTE.wyjazd na leszka to typowy wyjazd masowy ze spora iloscia motyli itd. Czytajac twoja wypowiedz moge tylko powiedziec jedno : czasem nie warto grac kumatego jesli sie nim nie jest ;) odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Te ceny biletów są naprawdę śmieszne....aż dziw bierze ze na każdym neczu nie ma kompletu..... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.190.212 @Alan: w Warszawie nigdy nie bylo frekwencji adekwatnej do cen biletow. Tutaj nikogo nie oszukasz cena biletu. Jest forma, jest madrze prowadzony klub, Zyleta mobilizuje - sa kibice. I tak to powinno wygladac. odpowiedz

Kuchy King - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @L: Problemem jest raczej liczba prawdziwych warszawiaków w 2-milionowej aglomeracji. Bo jak są wyniki i mecze z ciekawymi drużynami, to tzw. "słoik" przyjdzie, a jak nie, to nie. Nie ma silnej więzi z Warszawą, to i nie będzie z Legią. Niestety, w naszym kraju nie ma mody na bucie z drużyną na dobre i złe, jak to ma miejsce w Anglii czy Niemczech. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kuchy King:

Tu akurat się nie zgodzę, takiej mody nie ma ale na Legii (gdzie fanatyzm jest w odwrocie ) czego przykładem był poprzedni sezon ale zobacz co się teraz dzieje w Krakowie na Wisle czy wcześniej na niższych ligach na Widzewie.... odpowiedz

L - 4 minuty temu, *.play-internet.pl @Kuchy King: no dokladnie. Nie ma mody, nie ma to nic wspolnego ze sloikami bo jak widzisz po tym sezonie sadion sie zapelnia na Miedziach, Piastach wiec jednak sloiki nie chodza tylko warszawiacy, ktorych jest jakis milion. To chyba dobra liczba zeby wypelniac stadion. W 2016 na mecze z taka Leczna przychodzilo powyzej 22k. Sloiki? Raczej dobra atmosfera wokol klubu. Kibice Legii sa wymagajacy. Nawet jak sa wyniki ale widac, ze klub jest prowadzony jak jakas pralnia kasy, to nie chodza. Obecnie mamy mobilizacje co mecz, klub sie stara zachecic, dzial sportowy dziala madrzd. Kibice doceniaja i przychodza, nowe pokolenia dorastaja i tez zaczynaja regularnie chodzic. odpowiedz

Pawełek - 5 godzin temu, *.netfala.pl A kiedy bilety na mecz z łachem posrań? odpowiedz

wrs - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl @Pawełek: Na Legię przychodzisz czy na przeciwnika? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.