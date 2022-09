Dwa złote medale na MP w pistolecie IPSC

W ostatni weekend w Wiechlicach odbyły się Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC, podczas których złoty medal oraz tytuł mistrza kraju w klasie open (overall i klasyfikacja polska) wywalczył zawodnik sekcji strzeleckiej Legii Warszawa, Marcin Tausiewicz . Legionista uzyskał również 1. miejsce w klasyfikacji Pucharu Polski, otrzymując w tych zawodach kolejną statuetkę. Jacek Brzeziński zwyciężył w klasie standard.

