Fani Legii jak co roku, 17 września złożyli wieniec w kształcie klubowego herbu przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. A wszystko to w 83. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, której skutkiem był tzw. IV rozbiór Polski. fot. Michał Wyszyński

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Piękna akcja - Oby nigdy nie wygasła ! Brawo ! odpowiedz

