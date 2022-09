Chłopcy z Łazienkowskiej - książka do kupienia z wysyłką

Poniedziałek, 19 września 2022 r. 12:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Książka kibica Legii, Tadeusza Brzozowskiego pt. "Chłopcy z Łazienkowskiej" jest obecnie do nabycia nie tylko stacjonarnie w Warszawie w sklepie Żyleta, ale również w możliwością wysyłki. Tę nabywać można tutaj w cenie 50 złotych plus koszty wysyłki. Więcej o kibicowskiej książce pisaliśmy tutaj. Gorąco zachęcamy do lektury.