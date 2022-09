Na stadionach: Wisła i Ruch znów sobie mówią bracie

Bardzo dobre liczby wyjazdowe w ostatni weekend zanotowały dwie ekipy z Górnego Śląska. Ruch Chorzów w ok. 4000 osób stawił się na stadionie Wisły. Przy okazji tego meczu, po sześciu latach układ łączący obie ekipy zamieniony został oficjalnie w zgodę. Ultrasi zadbali o zgodową choreografię z wykorzystaniem sporej ilości pirotechniki.



Fani Górnika Zabrze mogli liczyć, nie pierwszy raz zresztą, na miły gest ze strony Koroniarzy, którzy udostępnili im oprócz sektora gości także dodatkowy sektor, dzięki czemu fani KSG pojawili się w Kielcach w 1162 osoby.



Mecz pomiędzy Wartą i Lechem rozegrano przy Bułgarskiej. Ani na tym meczu, ani na spotkaniu Kolejorza z Austrią, poznaniacy nie zaprezentowali oprawy. Komplet na wyjazdach zaliczył Widzew w Mielcu oraz Radomiak w Częstochowie.



Oprawy przygotowali fani Legii, Korony, Wisły Kraków, Arki, a pirotechnikę na wyjazdowym meczu odpalili Miedź i GKS Bełchatów.







Na meczu Floty Świnoujście z Gwardią Koszalin dziesięć minut po przerwie fani gości wyłamali ogrodzenie w swoim sektorze i przez murawę zaatakowali sektor Floty. Miejscowi wspierani przez Falubaz, długo nie wyrażali zainteresowania do starcia. Harce przerwało pojawienie się policji.



Ekstraklasa:



Korona Kielce - Górnik Zabrze (1162)

Ponad 10,6 tys. kibiców na trybunach kieleckiego stadionu. Gospodarze zaprezentowali sporych rozmiarów malowany transparent "Fanatycy Korony" z zamaskowanym kibicem, a całość uzupełniły świece dymne w barwach klubu. Zabrzanie mogli liczyć na większą liczbę wejściówek niż mieści sektor gości - przyjezdni zajęli również część trybuny za bramką. Było ich 1162, w tym GKS Katowice (99). Przyjezdni wywiesili 8 flag i transparent "Lada moment 100 lat miasta, gniew kibiców w Zabrzu wzrasta".



Lech Poznań - Warta Poznań (555)

Oficjalnie gospodarzem meczu była Warta, ale spotkanie rozegrano na stadionie miejskim w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej. Na trybunach pojawiło się 18,7 tys. widzów, z których zdecydowana większość wspierała "Kolejorza". Wśród lechitów wyraźnie mniejsza liczebność w młynie w porównaniu z ostatnim meczem Ligi Konferencji z Austrią. Warta (555 osób) zaprezentowała sektorówkę w kształcie koszulki oraz transparent (marnej jakości) skierowany do prezydenta miasta - "Jaśkowiak gdzie nasz stadion?".



Stal Mielec - Widzew Łódź (360)

Widzewiacy w komplecie i z sześcioma flagami stawili się na stadionie w Mielcu. Weszli do sektora gości bez najmniejszych problemów ze strony miejscowych.



Raków Częstochowa - Radomiak Radom (300)

Gospodarze wywiesili transparent "Walczcie o swe prawa ludzie z zasadami. Raków Częstochowa będzie zawsze z Wami!". Radomiak szczelnie oflagował sektor gości.



Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (300)

Wrocławianie do Gliwic przyjechali transportem kołowym, a na trybuny weszli na początku I połowy. Wywiesili cztery flagi. Młyn gliwiczan nieco skromniejszy od liczby przyjezdnych.



Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (211)

Lechiści wywiesili transparent "17.09.1939 Czwarty rozbiór Polski". Transparent tej samej treści wywiesili białostoczanie, którzy przyjechali w 211 osób z dwiema flagami. Fatalna frekwencja na trybunach - niespełna 5,9 tys. widzów.



Cracovia - Pogoń Szczecin (205)

Mecze obu drużyn nie mają już takiego ładunku emocjonalnego jak jeszcze parę lat temu. Portowcy przyjechali do Krakowa w 205 osób i z jedną flagą. Na trybunach ponad 7,2 tys. widzów.



Legia Warszawa - Miedź Legnica (160)

Na meczu ponad 18 tys. fanów i wypełniona po brzegi Żyleta. Legioniści zaprezentowali oprawę składającą się z pasów materiału tworzących "1916" na tle legijnych barw, a całość podświetliły setki stroboskopów. Miedź przyjechała lekko spóźniona, w 160 osób, w tym Karkonosze Jelenia Góra (10) i Promień Żary. Przyjezdni wywiesili 6 flag, zaprezentowali sektorówkę w barwach, chorągiewki i ognie wrocławskie.



Zagłębie Lubin - Wisła Płock (56)

Zaledwie 3,8 tysiąca kibiców na stadionie w Lubinie, w tym bardzo skromna delegacja Wisły Płock z dwiema niewielkimi flagami.



Niższe ligi:



Wisła Kraków - Ruch Chorzów (4000)

Ponad 22 tysiące fanów na meczu, w tym liczna grupa chorzowian (ok. 4000!). Na tym meczu obie ekipy przybiły oficjalnie zgodę - przez ostatnie lata łączył je "układ". Na trybunach zaprezentowana została zgodowa oprawa - malowana sektorówka przedstawiająca fanów obu klubów, transparent "Z lat 70-tych już to znacie. Wisła i Ruch znów sobie mówią bracie". Całość uzupełnił konkretny pokaz pirotechniczny - race, duże wulkany i ognie wrocławskie.



Polonia Piotrków Trybunalski - GKS Bełchatów (140)

Bełchatowianie na wyjazdowym meczu zaprezentowali transparenty na dwóch kijach oraz odpalili kilkanaście rac.



Stal Stalowa Wola - Avia Świdnik (62)

Olimpia Elbląg - Siarka Tarnobrzeg (40)

Górnik Polkowice - Hutnik Kraków (31)

Stal II Mielec - Polonia Przemyśl (35)



Arka Gdynia - Chrobry Głogów (22)

Gospodarze na meczu zaprezentowali sektorówkę "MZKS Arka", transparent "Nie dla kasy i poklasku, lecz dla Arki w żółto-niebieskim blasku" oraz racowisko. Druga prezentacja to mniejsza sektorówka "AGNPR", trans "Z dumą prezentuje..." oraz świece dymne w barwach. Chrobry przyjechał w 22 osoby bez flag.





Wyjazd tygodnia: 4000 kibiców Ruchu Chorzów w Krakowie

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Miedzią i Wisły na meczu z Ruchem



