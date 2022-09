Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 17 września 2022 r. 21:19 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi ponieśli porażkę 1-2 z Górnikiem Zabrze, ale nadal prowadzą samodzielnie w tabeli CLJ U19. Zespół U17 wygrał w meczu na szczycie 2-0 na boisku Widzewa i umacnia się na czele grupy wschodniej CLJ. Legia U15 po wygranej 7-0 z Lechią Tomaszów również przewodzi w swojej grupie CLJ U15. Ich rówieśnicy z LSS wygrali 3-0 z Huraganem Wołomin. Legia U16 zremisowała 1-1 z Varsovią. Z Varsovią mierzyli się również gracze z rocznika 2010.



Legia U12 występuje na międzynarodowym turnieju "Pro-Turnieje Super Cup" w Licheniu. Zespół U11 stoczył w czwartek zacięty pojedynek ligowy z AS Milan Sport (2012). Z kolei drużyna LSS z tego samego rocznika bardzo dobrze zaprezentowała się w meczu ligowym z Ursusem II. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U19: Legia Warszawa 04/5 1-2 (0-0) Górnik Zabrze 04/5

Gole:

1-0 55 min. Dawid Kiedrowicz (as. Marcel Krajewski)

1-1 71 min. David Ajenjo Hyjek

1-2 73 min. David Ajenjo Hyjek (rzut karny)



W 82' Dawid Kiedrowicz nie wykorzystał rzutu karnego (bramkarz obronił)



Strzały (celne): Legia 22(9) - Górnik 11(7)



CLJ U17: Widzew Łódź '06 0-2 (0-1) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 14 min. Jakub Żewłakow (as. Tomasz Rojkowski)

0-2 82 min. Kacper Potulski (głową, as. Jakub Adkonis ze stałego fragmentu gry)



Ekstraliga U16: Legia U16 1-1 0-0) UKS Varsovia 07

Gole:

1-0 63 min. Stanisław Gieroba b.a.

1-1 75 min. Jacek Strzegocki b.a.



CLJ U15: Legia U15 (08) 7-0 (3-0) Lechia Tomaszów Maz. '08.

Gole:

1-0 1 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Bartosz Czarkowski)

2-0 27 min. Mateusz Sarlej (sam., as. Maksymilian Sterniczuk)

3-0 40 min. Kacper Borowiec (as. Bartosz Czarkowski)

4-0 57 min. Juliusz Rafalski (dob. strzału Kacpra Borowca)

5-0 69 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Piotr Bzducha)

6-0 80 min. Maksymilian Sterniczuk (karny na Kacprze Borowcu)

7-0 80+1 min. Kacper Borowiec (as. Maksymilian Sterniczuk)



Strzały (celne): Legia 25 (15) - Lechia 1(1).



I liga maz. U15: Legia LSS U15 3-0 (0-0) Huragan Wołomin '08

Gole:

1-0 Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

2-0 Jakub Drzazga (as. Aleksy Skonecki)

3-0 Adam Tołwiński (as. Aleksy Skonecki)



Legia LSS: Filip Bonk (06' Hubert Lomankiewicz [09]) - Fabian Radziński, Patryk Ciborowski, Kosma Sekuła (75' Aleksander Dworski [09]), Oskar Kurc - Norbert Augustyniak, Aleksy Skonecki (41' Lucjan Napieralski), Aleksander Dworski (60' Aleksy Skonecki) - Adam Kulicki, Jakub Drzazga, Lucjan Napieralski (21' Adam Tołwiński)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Liga orlików: Legia U11 - AS Milan-Sport (2012)



Strzały (celne): Legia 41 (24) - Milan-Sport 24 (12).



Ciekawe, zacięte spotkanie z drużyną złożoną głównie z chłopców z okolic Nadarzyna i Pruszkowa.



Legia: Ignacy Silski, Seweryn Orzechowski, Aleksander Obidziński - Nico Martino, Aleksander Kurowski, Konstanty Leonkiewicz [13], Antonio Gralewicz-Mendez, Dawid Ruciński, Antoni Czuchnowski

Trener: Michał Konieczny, II tener: Cezary Żarczyński