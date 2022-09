Klasyfikacja kanadyjska: Mladenović strzela i asystuje

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.113.189

Pomijając Jędrzejczyka, Johannsona, Rose, Augustyniaka i Wieteskę, to z pozostałych piłkarzy, porównując liczbę minut do osiągnięć, najsłabsza trójka to: Baku (asysta lub bramka średnio raz na 498 minut), Pich (asysta lub bramka raz na 312 minut) oraz wielki grajek, dla niektórych zbawca Legii Josue (asysta lub bramka raz na 237 minut). Może więc warto posadzić Josue na ławkę, bo jego statystyki w tym sezonie są tragiczne, a jest to piłkarz który gra w ofensywnie, bierze się za uderzenia z wolnych (parodia w jego wykonaniu), dośrodkowań z rożnych (taka sama parodia jak przy wolnych). Statystyki podnoszą mu wykorzystane rzuty karne. Czas aby Josue usiadł na ławkę, bo swoja osobą na boisku w tym sezonie nie prezentuje nic co robi różnicę, spowalnia akcje, robi magiczne kółeczka, które nic nie dają, macha łapami, pretensje ma do wszystkich tylko nie do siebie.

