Koszykówka

Promocyjne ceny ligowych karnetów i pakietów na Ligę Mistrzów

Niedziela, 18 września 2022 r. 16:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Z okazji udanego występu koszykarskiej reprezentacji Polski na ME, sekcja koszykówki Legii przygotowała dziś wyjątkową promocję - karnety na sezon 2022/23 w Energa Basket Lidze, jak również pakiety na fazę grupową Ligi Mistrzów można zakupić z 30-procentowym upustem.



Promocja trwa do godziny 20:00. Aby skorzystać z 30-procentowej zniżki należy skorzystać z kodu: KOSZKADRA w systemie ebilet.pl. Pierwszy domowy mecz ligowy legioniści rozegrają 29 września (czwartek) o 20:00 ze Śląskiem Wrocław w hali Torwar. Trzy dni później, również na Torwarze, legioniści rozpoczną rywalizację w koszykarskiej Lidze Mistrzów - na inaugurację tych rozgrywek zmierzymy się z mistrzem Izraela, Hapoelem Holon. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny.



KUP KARNET NA LIGĘ I PAKIET NA LIGĘ MISTRZÓW.