Pięciobój

Łukasz Gutkowski 4. na ME seniorów

Niedziela, 18 września 2022 r. 21:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik Legii Warszawa, Łukasz Gutkowski zajął 4. miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów w pięcioboju nowoczesnym, które odbyły się w Szekesfehervar na Węgrzech. Legioniście do brązowego medalu zabrakło siedmiu sekund...



Łukasz w szermierce zdobył 230 punktów (szósty wynik), a kolejnych 6 punktów zdobył dzięki trzem zwycięskim trafieniom w bonusowej rundzie. Dzięki temu awansował na miejsce czwarte w klasyfikacji generalnej. W pływaniu nasz zawodnik uzyskał lepszy czas niż w serii półfinałowej i na trasę laser run wyruszył z numerem trzecim, mając 9 sekund straty do prowadzącego Węgra, Richarda Bareczki.



Po dwóch pierwszych rundach strzelaniach, legionista utrzymywał pozycję medalową. Dopiero trzecia wizyta na strzelnicy doprowadziła do zmiany w kolejności - Łukasz spadł na miejsce czwarte, i pomimo pogoni na ostatniej pętli, ukończył zawody na czwartej pozycji, z siedmioma sekundami straty do brązowego medalisty.