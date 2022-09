Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 6-2 Błonianka Błonie

Sobota, 24 września 2022 r. 13:58 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki III ligi Legia II Warszawa zwyciężyła 6-2 w LTC z przedostatnią w tabeli Błonianką Błonie, po fenomenalnym występie i czterech bramkach Jakuba Jędrasika. Do przerwy legioniści prowadzili 3-1. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra również na własnym boisku - 1 października o godzinie 12 z Wartą Sieradz.



Trener Piotr Jacek nie mógł skorzystać w tym meczu z kontuzjowanych - Patryka Konika, Dawida Dzięgielewskiego oraz Kacpra Skwierczyńskiego. Drużyny nie wspomagał także żaden zawodnik z pierwszego zespołu.







Od początku ofensywnie rozpoczęła Legia i zdominowała Błoniankę. Już w 2. minucie świetne dośrodkowanie z prawej strony dotarło do jednego z napastników Legii, ale ten mocnym strzałem z główki trafił jedynie w poprzeczkę. Minutę później dobrą okazję z rzutu wolnego miał Igor Korczakowski, jednak uderzył prosto w mur. W 13. minucie "wojskowi" wyszli na prowadzenie. Do świetnego prostopadłego podania na prawą stronę boiska dopadł rozpędzony Jakub Jędrasik, wbiegł w pole karne i płaskim strzałem na dalszy słupek pokonał bezradnego Kacpra Skrzypka. Legioniści po tym golu dalej napierali na bramkę rywala. W 16. minucie dobrym strzałem sprzed pola karnego popisał się Korczakowski, piłka po interwencji bramkarza odbiła się i dotarła do Wiktora Kamińskiego, jednak napastnik pogubił się i nie trafił w piłkę. Sześć minut później znów na bramkę uderzył niepilnowany Korczakowski, ale i tym razem świetnie wybronił bramkarz Błonianki. Goście próbowali zaskoczyć legionistów centrami na pole karne, jednak wszystkie łatwo wyłapywał Jakub Trojanowski. W 27. minucie Legia wyszła z kontratakiem. Piłkę na prawą stronę dostał Jędrasik, podał na pustą bramkę do Kamińskiego, a ten fatalnie spudłował, przenosząc piłkę nad poprzeczkę. Po pięciu minutach kolejną okazję z rzutu wolnego mieli gospodarze, tym razem wykonywał go Jakub Czajkowski, ale jemu też nie udało się trafić celnie. W 36. minucie legioniści podwyższyli prowadzenie, a drugą bramkę w bliźniaczej akcji zdobył Jakub Jędrasik. Chwilę później swoje show w pierwszej połowie dopełnił Jędrasik, zdobywając hat-tricka. Młody skrzydłowy świetnie zszedł z prawej strony do środka boiska, z łatwością mijając słabo dziś dysponowanego Kacpra Koterwasa i oddał fenomenalny strzał sprzed pola karnego, nie dając szans bramkarzowi rywala. W 42. minucie Błonianka zyskała jednak wiarę w pozytywny wynik. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z piłką minął się Trojanowski, ta niefortunnie odbiła się od Juliena Tadrowskiego i wpadła do siatki Legii. Po tej samobójczej bramce gracze Błonianki odżyli i próbowali złapać kontakt jeszcze przed przerwą spotkania, ale nie udało im się to.



Legioniści zaczęli drugą część spotkania podobnie do pierwszej. W 46. minucie dośrodkowanie Maddoxa Sobocińskiego mógł na bramkę samobójczą zamienić jeden z obrońców Błonianki, ale w ostatnim momencie zdołał interweniować Skrzypek. Przez następne minuty gra się mocno zaostrzyła i stała pod znakiem walki. Pojawiło się dużo szarpaniny i żółtych kartek. W 55. minucie świetny rajd z lewej strony wykonał Michał Gładysz, jednak oddał strzał prosto w ręce bramkarza. Trzy minuty później długie podanie z własnej połowy wykonał Jędrasik, futbolówka trafiła do Sobocińskiego, który bardzo dobrze się z nią zabrał i oddał obiecujący strzał przy samym słupku, jednak wybroniony przez golkipera. W 62. minucie kolejną dobrą okazję na bramkę miał nie mogący się dziś dobrze wstrzelić Kamiński i tym razem także trafił prosto w Skrzypka. Pięć minut później znów Kamiński mógł podwyższyć prowadzenie w mocno chaotycznej przepychance w polu karnym, ale i tym razem górą był bramkarz. W 72. minucie fenomenalny strzał z 16. metra oddał Maksymilian Korczak i pokonał bezradnego w tej sytuacji bramkarza Legii, dając w końcówce kontakt i nadzieję swojej drużynie. Legioniści po tym trafieniu próbowali uspokoić i spowolnić grę, jednak w 78. minucie wyszli z szybką kontrą i podwyższyli prowadzenie. Igor Korczakowski świetnie znalazł niepilnowanego w polu karnym Rafała Maciejewskiego i ten technicznym strzałem po ziemi umieścił piłkę w siatce. Na dziesięć minut przed końcem spotkania okazję z rzutu wolnego miał Jędrasik, ale jego strzał łatwo wyłapał bramkarz. W 84. minucie Jakubowi Jędrasikowi udało się zdobyć czwarte trafienie. Świetnie zszedł do środka boiska i z około 25. metra fenomenalnie zapakował piłkę w samo okienko bramki i tym samym było już 5-2. Legionistom udało się jeszcze podwyższyć w końcówce wynik na 6-2 za sprawą Dawida Kiedrowicza.



III liga: Legia II Warszawa 6-2 (3-1) Błonianka Błonie

1-0 13' Jakub Jędrasik

2-0 36' Jakub Jędrasik

3-0 38' Jakub Jędrasik

3-1 42' Julien Tadrowski (samobój)

3-2 72' Maksymilian Korczak

4-2 78' Rafał Maciejewski

5-2 84' Jakub Jędrasik

6-2 90+3 Dawid Kiedrowicz



Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 17. Julien Tadrowski, 18. Karol Noiszewski (K), 27. Michał Gładysz - 26. Kacper Wnorowski, 5. Igor Korczakowski (86' 25. Miłosz Pacek), 32. Rafał Maciejewski (86' 29. Nikodem Niski), 19. Jakub Czajkowski (46' 24. Jan Ziółkowski) - 22. Jakub Jędrasik, 9. Wiktor Kamiński (77' 15. Sebastian Kieraś), 21. Maddox Sobociński (86' 11. Dawid Kiedrowicz)



Błonianka: 1. Kacper Skrzypek - 6. Łukasz Ochocki, 19. Arkadiusz Zajączkowski, 14. Mateusz Jeleński - 20. Mariusz Zalewski (72' 35. Maksymilian Czyżewski, 13. Arkadiusz Niezgoda (62' 10. Kacper Siudak), 11. Rafał Włodarczyk, 3. Kacper Koterwas (46' 7. Dawid Brewczyński) - 99. Szymon Śmieciński (46' 18. Maksymilian Korczak), 8. Dawid Jarczak (K) (46' 4. Paweł Jabłoński) - 9. Krystian Nowakowski



żółte Kartki: Korczakowski (40'), Tadrowski (52'), Kamiński (54'), Ziółkowski (60'), Trojanowski (77') - Włodarczyk (33'), Ochocki (52'), Siudak (65', 83')



czerwone Kartki: Siudak (83')



