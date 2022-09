Raport kartkowy przed meczem z Lechem

Komentarze (6)

Dominik - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Josue sie wykartkował nie na ten poznan... odpowiedz

Piotrek Ochota - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Dominik: Haha, jeszcze się uczy odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl Czyli z Wartą bez Mladenovicia... odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @L: Z nim czy bez niego i tak bez różnicy...po meczu z Miedzią już do końca sezonu będzie woził się na tym sukcesie odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Tomek: no faktycznie, najlepszy strzelec i asystent w druzynie ale bez roznicy xddddd odpowiedz

Legia Fans - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wszyscy powinni się wykartkować na warte takie są fakty. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.