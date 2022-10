Wyniki 11. kolejki Ekstraklasy

Za nami mecze 11. kolejki Ekstraklasy. W piątek Radomiak przegrał u siebie z Cracovią, a Wisła pokonała Piasta. W sobotę Legia podzieliła się punktami z Lechem Poznań. Pogoń natomiast na inaugurację nowego stadionu wygrała z Lechią. Ponadto Widzew zremisował bezbramkowo z Rakowem, a Jagiellonia wysoko ograła Koronę. Na zakończenie kolejki Warta wygrała na wyjeździe ze Śląskiem. Na czele tabeli Pogoń i Legia, z dorobkiem po 21 punktów. Za nimi Wisła i Raków, które mają na swoim koncie po 20 punktów. Stawkę zamykają Miedź i Lechia, ze sporą już stratą do Korony i Piasta. 11. kolejka: Radomiak Radom 0-2 Cracovia Wisła Płock 1-0 Piast Gliwice Górnik Zabrze 2-3 Zagłębie Lubin Lech Poznań 0-0 Legia Warszawa Pogoń Szczecin 2-1 Lechia Gdańsk Miedź Legnica 0-2 Stal Mielec Jagiellonia Białystok 4-1 Korona Kielce Widzew Łódź 0-0 Raków Częstochowa Śląsk Wrocław 0-2 Warta Poznań Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Optymista - 30.09.2022 / 11:05, *.chello.pl 1-3 dla nas! odpowiedz

Wyrwikufel - 30.09.2022 / 10:41, *.netfala.pl Jestem pewny wygranej Legii w Poznaniu. Dumam tylko czy to będzie jednobramkowa czy dwubramkowa wygrana, choć po głowie chodzi mi też trzybramkowa. odpowiedz

Arek - 01.10.2022 / 00:31, *.tpnet.pl @Wyrwikufel: każda będzie dobra. I nie ma co wybrzydzać. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.