Legia Warszawa 63-76 Śląsk Wrocław

Nie wiem co powiedzieć. Śląsk dominował, ale niczego szczególnego nie grał. Był na prowadzeniu praktycznie cały mecz przez ponad 38 minut. Mocniej w obronie nas przycisnął. I tyle. A Martin sam w końcówce nas rozpykał. I swoje dołożyli Dziewa, Nizioł i Kolenda. Masa punktów zdobytych w ten sam sposób. Od 63:62 do 63: 76 - ehh.



Gramy trochę bez obrony. Widoczne zmęczenie okresem przygotowawczym. Grosselle w pierwszej kwarcie cały czerwony ze zmęczenia. W słabej formie jest na początku. Leslie 0/5 za 3 pkt. Mecz taki nijaki. Masa strat z naszej strony aż 16 z czego 20 punktów dla Śląska. Sląsk do tego dołożył 22 punktów z wolnych u nas 9 na 15. Groselle 7 zbiórek w ataku jedna w obronie . Skuteczność zza łuku obie drużyny fatalne. Jedynie ze składu u nas to Berzins w formie na dzień dzisiejszy. Powinniśmy walczyć do końca o każdy punkt, bo może się to liczyć na końcu w tabeli w bezpośrednich meczach. A tu na minute przed koncem rezygancja.



Na puchary musimy mocniej cisnąć w obronie i szybciej grać w ataku - bo 2-3 akcje nam wyszło ładnie jak zaliczyliśmy run . Tylko pytanie czy fizycznie jesteśmy w stanie tak grać w tym momencie sezonu. Może być ciężko.

