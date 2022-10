Futsal

AZS UŚ Katowice 2-2 Legia Warszawa

Sobota, 1 października 2022 r. 18:45 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała 2-2 na wyjeździe z zespołem AZS UŚ Katowice. Legioniści objęli prowadzenie już w drugiej minucie za sprawą Adama Grzyba i taki rezultat utrzymał się do przerwy. W drugiej części gospodarze doprowadzili do wyrównania w 30. minucie, a minutę przed końcem po raz drugi pokonali bramkarza z Warszawy. Sekundę przed końcową syreną Wojskowi wyrównali po przedłużonym rzucie karnym, a konkretnie uczynił to Davidson Silva.



Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 16 października o godzinie 18:00, a przeciwnikiem będzie AZS UW Wilanów.



AZS UŚ Katowice 2-2 (0-1) Legia Warszawa

0-1 - 2' Adam Grzyb

1-1 - 30' Krzysztof Piskorz

2-1 - 39' Adam Jonczyk 39

2-2 - 40' Davidson



Legia: Warszawski, Tarnowski, Andre Luiz, Grzyb, Marcinkowski

rezerwa: Casillas, Taradejna, Gajek, Gliński, Jarosz, Knajdrowski, Och, Flis, Davidson Silva



