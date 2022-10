Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 4-1 Warta Sieradz

Sobota, 1 października 2022 r. 13:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 10. kolejki III ligi, rozegranym w LTC, Legia II Warszawa wygrała z Wartą Sieradz 4-1. Do przerwy był bezbramkowy remis. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 8 października o godzinie 15:30 na wyjeździe z Pilicą Białobrzegi.



Pierwsza połowa meczu nie należała do najciekawszych. Sytuacji z obu stron było jak na lekarstwo, a żaden z zespołów praktycznie nie stworzył poważniejszego zagrożenia pod bramką przeciwnika. Druga część spotkania wyglądała już zupełnie inaczej. W 49. minucie legioniści wykonywali rzut karny po zagraniu piłki ręką. Do futbolówki podszedł Karol Noiszewski i pewnie umieścił ją w lewym rogu bramki. W 55. minucie na strzał po dobrej akcji prawą stroną zdecydował się Jakub Jędrasik, jednak uderzył niecelnie. W odpowiedzi uderzeniem głową z piątego metra odpowiedział Wiktor Płaneta, który wyrównał wynik spotkania na 1-1. W 65. minucie po dośrodkowaniu Nikodema Niskiego Legia zdobyła drugą bramkę. Legioniści strzelali na raty - najpierw uderzenie obronił Miazek, ale nie zdołał wybronić dobitki głową z bliskiej odległości. W 71. minucie legioniści zmarnowali świetną sytuację na podwyższenie wyniku. W 73. minucie po błędzie defensywy po dośrodkowaniu z prawej strony gola zdobył Rafał Maciejewski. W 76. minucie błąd popełnił bramkarz Warty, nieprzepisowo powstrzymał zawodnika Legii, a sędzia nie wahał się i wskazał na 11. metr. Ponownie pewnie uderzał Noiszewski, ustalając wynik na 4-1. W 85. minucie w dobrej sytuacji znalazł się Wiktor Kamiński, wyszedł sam na sam z bramkarzem, jednak nie zdołał oddać strzału.







III liga: Legia II Warszawa 4-1 (0-0) Warta Sieradz

49' - 1-0 Karol Noiszewski (k)

56' - 1-1 Wiktor Płaneta

65' - 2-1 Wiktor Kamiński

73' - 3-1 Rafał Maciejewski

78' - 4-1 Karol Noiszewski (k)



Legia II: Jakub Trojanowski - Kacper Wnorowski, Karol Noiszewski, Michał Głądysz - Jakub Jędrasik (62' Nikodem Niski), Jurgen Celhaka (46' Jan Ziółkowski), Filip Laskowski, Kacper Skibicki (46' Jakub Czajkowski) - Rafał Maciejewski, Igor Korczakowski (75' Filip Rejczyk), Igor Strzałek (46' Wiktor Kamiński)



Warta (skład wyjściowy): Kamil Miazek, Jakub Król, Michał Lewandowski, Kamil Pluta, Wiktor Płaneta, Seweryn Michalski, Piotr Mielczarek, Maciej Kraśniewski, Adrian Filipiak, Cezary Kępczyński, Jakub Pawłowski



żółte kartki: Noiszewski, Czajkowski - Filipiak, Król



