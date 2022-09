W sobotę walka Siexy na Underground Boxing Night

W najbliższą sobotę, 24 września w sali bokserskiej Legii, przy ulicy Waldorffa 25 na Forcie Bema odbędzie się gala bokserska Underground Boxing Night, gdzie w walce wieczoru wystąpi legionista, Jacek "Siexa" Gać , który rywalizować będzie w kategorii wagowej -85kg z Mateuszem Grochowskim. Zachęcamy do wspierania legionisty gorącym dopingiem! Arena na której odbywają się walki ma wymiar 3x3 metry i nie jest wyznaczona żadnymi linami, tylko snopkami słomy, za którymi staną kibice. Początek gali zaplanowano na godzinę 19:00. Bilety, w cenie 80 złotych, nabywać można tutaj . Transmisja z walk w systemie PPV (w cenie 19,99 zł) dostępna jest tutaj . Walki toczyć się będą się na dystansie 3 rund po 2 minuty.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.