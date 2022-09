Nowy dietetyk pierwszej drużyny

Urszula Somow została nowym członkiem sztabu Legii Warszawa w roli dietetyka. Na stanowisku zastąpiła Filipa Borysa . Będzie odpowiadała za wsparcie żywieniowe zawodników pierwszego zespołu Legii Warszawa. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z kadrami narodowymi, drużynami i indywidualnymi sportowcami na najwyższym światowym poziomie. Współpracowała z Polskim Związkiem Piłki Nożnej przy Szkole Trenerów, była konsultantem w Centralnym Ośrodku Sportu oraz głównym dietetykiem kadr olimpijskich Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Piłki Siatkowej (siatkówka plażowa) oraz klubów Skra Bełchatów i Onico Warszawa. Urszula Somow jest absolwentką dietetyki na SGGW w Warszawie oraz autorem wielu publikacji w tym obszarze. - Urszula jest wzmocnieniem sztabu oraz wsparciem merytorycznym dla kuchni ze względu na profesjonalizm i doświadczanie w opracowaniu systemów żywieniowych dla zawodowych sportowców. Będziemy kontynuować rozwój obszaru dietetyki, zapewniając wysoką jakość zbilansowanych posiłków i suplementacji dla lepszego funkcjonowanie organizmów piłkarzy - mówi szef działu motoryczno-medycznego Bartosz Bibrowicz . Ojciec Urszuli, Jerzy Somow , przez trzy dekady był fizjoterapeutą Legii Warszawa.

Hipper - 1 godzinę temu, *.chello.pl pani wyznaje zasadę - trzeba jeść tłusto i smacznie odpowiedz

Student_L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Powodzenia! Na papierze wygląda na wzmocnienie. Ps. Dajcie fotkę ;) odpowiedz

Hipper - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Student_L:

masz na Legia Net odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Cos za duzo zmian ostatnio. Czyzby klasyczny miodowy czas na zmiany w korpo na jesien? Ciekawe kiedy Herra zostanie wywalony bo stwierdzi, ze idzie tak dobrze, ze juz mozna wrocic i wypinac piers. odpowiedz

