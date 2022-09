Koszykówka

Nowe koszulki meczowe koszykarskiej Legii

Poniedziałek, 19 września 2022 r. 12:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja koszykówki Legii Warszawa zaprezentowała nowe koszulki meczowe, w których legioniści występować będą w sezonie 2022/23. Rozgrywki nasz zespół rozpocznie już w najbliższy czwartek, wyjazdowym meczem z Sokołem Łańcut. Pierwsze domowe spotkanie równo tydzień później na Torwarze. Koszulki są już do kupienia w salonie 4F w Arkadii.



Obecnie dostępne są wyłącznie koszulki w wydaniu ligowym, zarówno domowe (białe) jak i wyjazdowe (zielone) bez numeru i nazwiska, w rozmiarach od S do 3XL. Asortyment będzie się stopniowio powiększał - już za około 7 dni do sprzedaży trafią koszulki ligowe z nazwiskami "Koszarek" i "Wyka", a później również koszulki, w których legioniści będą występować w rozgrywkach Ligi Mistrzów.



Koszulki meczowe koszykarzy Legii Warszawa na stałe zagoszczą w salonie 4F w Westfield Arkadia. Oprócz tego, w ciągu kilku najbliższych tygodni, ruszy sprzedaż internetowa, dzięki której będzie można je nabyć także bez wychodzenia z domu, w sklepie online 4F. Koszulki meczowe na sezon 2022/23 kosztują 179,99 zł. Posiadacze karnetów na zbliżające się rozgrywki nabędą koszulkę z 20% zniżką - aby skorzystać ze zniżki, przy okazji zakupów, sprzedającemu pracownikowi salonu 4F należy okazać karnet na sezon 2022/23 (w formie pdf).











fot. Legiakosz.com