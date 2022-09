Bez odpoczynku

Piłkarze Legii nie otrzymali od sztabu szkoleniowego wolnych dni na początku przerwy reprezentacyjnej, jak to bywało w poprzednich sezonach, gdy rywalizowali także na arenie międzynarodowej. W poniedziałek legioniści trenowali dwukrotnie - o godzinie 10 i 16. Na wtorek został zaplanowany jeden trening, a w środę ponownie dwie jednostki treningowe. W czwartek drużyna rozegra sparingowy mecz ze Stalą Rzeszów, początek zaplanowano na godzinę 17.

Maken - 2 godziny temu, *.151.165 Niestety obawiam się, że wielu z Nich nie zdaje sobie sprawy w jakim Klubie grają. Jak niw zaczną zasuwać to stałe będziemy mieli horrory i brak satysfakcji efektownej gry. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 2 godziny temu, *.. Chyba ktoś poszedł po rozum do głowy i widza ze grają padake , to trzeba coś wyrzeźbić żeby miało to ręce i nogi po przerwie odpowiedz

