Legioniści w jedenastce 10. kolejki Ekstraklasy

Poniedziałek, 19 września 2022 r. 15:52 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W ubiegły piątek Legia Warszawa wygrała 3-2 z Miedzią Legnica w ramach 10. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu dwóch zawodników stołecznej drużyny trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnieni zostali Filip Mladenović oraz Paweł Wszołek.



Obaj wahadłowi Legii znacząco przyczynili się do jej zwycięstwa w meczu przeciwko Miedzi Legnica. Świetnie współpracowali ze sobą. Serb miał udział przy wszystkich strzelonych bramkach "wojskowych" - zdobył dwie piękne bramki z woleja i asystował przy golu Wszołka. Polak natomiast zamienił dośrodkowanie "Mladena" na gola na 1-2 oraz idealnie dośrodkował przy zwycięskim trafieniu. Dla obu zawodników jest to drugie takie wyróżnienie.