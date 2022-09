Mobilizacja fanklubów na mecz z Wartą

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.akamaitechnologies.com

To jest po prostu niemożliwe , żeby ludzi zachęcać do meczu. Ja żyje cały tydzień tym ze znowu na żylecie zedre gardło frekwencja od lat 100 procent, a tutaj trzeba jeszcze prosić , robić banery i ludzi namawiać żeby może chciałby przyjść na mecz :o. Jest to nie do pomyślenia. No ale cóż widocznie chcemy tylko optycznie zapełnić stadion bo wszyscy Ci co przyjdą po namowach to ryje w tel zapewne, abstrahując iż od tego ze raczej żadnej przyśpiewki nie znają.

