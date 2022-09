Pięciobój

Ławrynowicz szósty na ME w sztafecie mieszanej

Wtorek, 20 września 2022 r. 09:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek na Węgrzech zakończyły się seniorskie mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym. Na zakończenie zawodów do rywalizacji przystąpiło 10 zespołów mieszanych. Polskę reprezentowała sztafeta złożona z Anny Maliszewskiej oraz pięcioboisty Legii, Daniela Ławrynowicza.



Polacy rozpoczęli od ósmej lokaty po turnieju szermierczym (200 pkt.), przez co już od początku musieli gonić rywali. Na parkurze Łukasz i Ania nie uniknęli błędów i za tę konkurencję zdobyli 272 pkt. (siódmy wynik w jeździe konnej). Po pływaniu, czyli przed ostatnią, łączoną konkurencją, Polacy zajmowali ósmą lokatę. Mimo sporej straty do strefy medalowej, wysokie tempo biegu i wysoka skuteczność na strzelnicy pozwoliły im awansować w klasyfikacji generalnej, i uzyskując trzeci wynik laser run, awansować na miejsce szóste w klasyfikacji generalnej.