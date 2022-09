Raport Deloitte: Legia liderem rankingu

Wtorek, 20 września 2022 r. 11:37 Fumen, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa znalazła się jedenasty raz z rzędu w rankingu "Piłkarska liga finansowa" opracowanym przez firmę Deloitte. Choć w minionym sezonie stołeczny klub uplasował się na 10. miejscu w tabeli ekstraklasy, to wypracował przychód na poziomie 155,8 mln złotych. W porównaniu do rozgrywek 2020/2021, to wzrost o blisko 37 milionów złotych. Drugi w zestawieniu był Lech Poznań (79,1 mln zł). Kwoty te nie uwzględniają przychodów z transferów.







W sezonie 2021/2022 głównym źródłem dochodów Legii były wpływy z tytułu transmisji (65,7 mln złotych) oraz obszarów komercyjnych (53,2 mln złotych). Znaczny wzrost zaobserwowano w kategorii "dzień meczowy", gdzie przychody wyniosły 36,3 mln złotych wobec 10,2 mln w 2020/2021. W przypadku przychodów z transmisji oraz dnia meczowego kluczowe okazały się - udział Legii w rozgrywkach Ligi Europy oraz możliwość rozegrania pełnego sezonu bez ograniczeń liczb kibiców na trybunach z powodu pandemii, jak miało to miejsce w poprzednich latach.







Analizując ruchy transferowe wychodzące, to Legia sprzedając zawodników zagranicę odnotowała przychody w wysokości 23,9 mln złotych, zaś krajowe 0,6 mln złotych, co daje łączną kwotę w wysokości 24,5 mln zł.



Kolejnym elementem analizy były wynagrodzenia - na nie Legia przeznaczyła 48 proc. przychodów (uwzględniając wpływy z transferów). To jest trzeci wynik w lidze. Jednak jest też druga strona medalu. Uwzględniając wysokość wynagrodzeń w stosunku do osiąganego wyniku wychodzi, że Legia zapłaciła za jeden punkt... blisko 2 mln złotych. Dla porównania, Lech Poznań - 0,8 mln zł, Raków Częstochowa - 0,4 mln zł.







Łączne przychody klubów Ekstraklasy z działalności operacyjnej (bez uwzględnienia transferów) osiągnęły najwyższą wartość w historii rankingu Deloitte - 861 mln zł. Co istotne, przychody z dnia meczowego przekroczyły barierę 100 mln złotych. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian, szacuje się, że przychody klubów Ekstraklasy przekroczą barierę 1 mld złotych w sezonie 2023/2024.