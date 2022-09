Agata Konarska na podium OTK U-16

Tenisistka Legii Warszawa, Agata Konarska w ostatnich tygodniach aż sześć razy stawała na podium podczas różnych turniejów. Legionistka wygrała w Olsztynie singla Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Dabro-Cup w kat. młodzików (U-14), a w kat. U-16 zajęła miejsce trzecie. Podczas zawodów OTK w Kielcach (o puchar Gór Świętokrzyskich) kadetek (do lat 16), Agata zajęła trzecie miejsce zarówno w singlu, jak i deblu. Konarska podczas zawodów OTK U16 w Krakowie zajęła drugie miejsce w deblu (w parze z Mają Kowalik). W parze z tą samą zawodniczką zajęła miejsce 3. w Kaliszu, a podczas rywalizacji w turnieju w Gdańsku, w parze z Mają Małyszyńską, również ukończyła zawody na miejscu trzecim. W drużynowych mistrzostwach Polski młodziczek w Łodzi, nasza zawodniczka zajęła miejsce 4. w finale B.

