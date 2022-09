Sparing: Legia Warszawa 3-0 Stal Rzeszów

Czwartek, 22 września 2022 r. 18:44 Mikołaj Ciura i Woytek, źródło: Legionisci.com

W sparingu rozegranym w ośrodku treningowym Legia Warszawa wygrała 3-0 ze Stalą Rzeszów. Bbramki dla legionistów zdobyli Ernest Muci, Makana Baku i Maik Nawrocki.



W sparingu trener Kosta Runjaić nie mógł skorzystać z powołanych do reprezentacji Kacpra Tobiasza i Filipa Mladenovicia. W wyjściowym składzie zabrakło miejsca dla Josue, który z powodu czterech żółtych kartek nie wystąpi w Poznaniu. W tej sytuacji sztab zdecydował się na sprawdzenie formacji z dwoma defensywnymi graczami w środku pola, czyli duetu Rafał Augustyniak i Bartosz Slisz. Niewykluczone, że taki manewr zastosuje w Poznaniu. Na środku obrony zagrał duet Artur Jędrzejczyk i Maik Nawrocki, a na bokach zobaczyliśmy Mattiasa Johanssona i Yuriego Ribeiro. Na skrzydłach wystąpili natomiast Makana Baku i Robert Pich, za plecami Carlitosa grał Ernest Muci.







Legioniści objęli prowadzenie już w 6. minucie. Wówczas Rafał Augustyniak podał prostopadle do Ernesta Muciego, który oddał strzał po ziemi i piłka od słupka znalazła drogę do bramki. Pozycja numer "10" mocno służy Albańczykowi, bo w sparingu był bardzo aktywny. W międzyczasie Stal także nie próżnowała. W 30. minucie piłka znalazła się w bramce "Wojskowych", ale sędziowie dopatrzyli się spalonego. Legioniści często stosowali wysoki pressing i z minuty na minutę osiągali coraz większą przewagę. Dogodne sytuacje miał Makana Baku - raz został zablokowany przez obrońcę, raz trafił w słupek, a w 38. minucie po podaniu Carlitosa wpadł w pole karne i z bliska uderzył celnie obok interweniującego bramkarza i zrobiło się 2-0. Chwilę później szczęścia zza pola karnego szukał Augustyniak, jednak bramkarz zdołał na raty obronić strzał zawodnika Legii. Tuż przed przerwą odważnie w polu karnym interweniował Cezary Miszta i wydawało się, że może być jedenastka dla Stali, ale sędziowie nie przerwali gry.





Na drugą połowę wybiegło tylko czterech graczy z wyjściowej jedenastki - Johanson, Nawrocki, Baku i Ribeiro. W bramce zobaczyliśmy Dominika Hładuna, drugim stoperem został Lindsay Rose, a na skrzydło wszedł Maciej Rosołek. Ponadto w środku pola szansę otrzymali Bartosz Kapustka, Patryk Sokołowski i Josue, w ataku Carlitosa zastąpił Blaz Kramer.



Legia przez zdecydowaną większość spotkania posiadała przewagę. Stal skupiała się jedynie na kontrach. Po godzinie gry na boisko weszło trzech ostatnich zawodników z ławki rezerwowych. Na bokach obrony Johanssona i Ribeiro zastąpili Jurgen Celhaka i Paweł Wszołek, a za Baku wszedł Igor Strzałek. W 65. minucie Josue zagrał w pole karne do Patryka Sokołowskiego, ale w sytuacji sam na sam trafił prosto w bramkarza. Strzały na bramkę stali oddawali też Josue, Strzałek, ale bez efektu. Kilka razy na spalonym dał się złapać Blaz Kramer. W ostatnim kwadransie częściej atakowali goście, ale byli nieskuteczni.



Minutę przed końcem Igor Strzałek wstrzelił piłkę w pole karne, a akcję wślizgiem wykończył Maik Nawrocki i ustalił wynik meczu na 3-0 dla Legii Warszawa.