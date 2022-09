30.09-2.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 30 września 2022 r.

W sobotę fani Legii pojadą do Poznania na mecz z Lechem. Przy Bułgarskiej spodziewanych jest ok. 40 tysięcy fanów. Dzień wcześniej bardzo ciekawe spotkanie rozegra Zagłębie Sosnowiec, które mierzyć się będzie na wyjeździe z Łódzkim Klubem Sportowym. Spotkanie naszych siatkarzy z Olimpią Sulęcin zaplanowano na sobotę, na godzinę 18:00 w hali OSiR Mokotów. Bilety w cenie 10 (ulgowe) i 20 zł (normalne) do nabycia przy wejściu do hali. Futsalistów czeka wyjazdowy mecz z AZS-em UŚ Katowice.



Rugbiści Legii w niedzielę o 16:00 na Bemowie zagrają mecz ligowy ze Spartą Jarocin. Bilety kosztują 20 złotych.



W niedzielę w Zielonej Górze rozpoczną się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w pięcioboju nowoczesnym. Tego dnia będzie miała miejsce rywalizacja sztafet kobiecych, w których zobaczymy trzy legionistki - Polę Wolską z Michaliną Wierzbą oraz Małgorzatę Karbownik z Adrianną Kapałą.



W poniedziałek o 17:30 na Torwarze, nasi koszykarze zagrają pierwsze spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów z mistrzem Izraela, Hapoelem Holon. Bilety do nabycia na ebilet.pl.



Dwóch zawodników Legii - Mariusz Adamczyk i Jakub Popławski zagra na Mistrzostwach Świata w amp futbolu w Turcji - Polaków czekają mecze z Uzbekistanem (sobota), Tanzanią (niedziela) i Hiszpanią (poniedziałek). Transmisje w TVP Sport.



Rozkład jazdy:

30.09 g. 18:00 Radomiak Radom - Cracovia

30.09 g. 18:00 ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec

30.09 g. 20:00 FC Den Haag - Jong PSV Eindhoven

01.10 g. 12:00 Legia II Warszawa - Warta Sieradz [LTC]

01.10 g. 14:30 Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg

01.10 g. 17:00 AZS UŚ Katowice - Legia Warszawa [futsal]

01.10 g. 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

01.10 g. 18:00 Legia Warszawa - Olimpia Sulęcin [siatka, ul. Niegocińska 2a]

01.10 g. 18:00 Legia II Warszawa - Energa Basket Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

02.10 g. 16:00 Legia Warszawa - Sparta Jarocin [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

02.10 g. 18:00 Legia Ladies - Zamłynie Radom [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]

03.10 g. 17:30 Legia Warszawa - Hapoel Holon [kosz, ul. Łazienkowska 6a]



Młodzież:

03.10 g. 16:00 KK Warszawa U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Polna 7a]