Lech sprzedaje bilety na mecz z Legią. Ceny wyraźnie wyższe

Czwartek, 22 września 2022 r. 11:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Poznaniu dziś rozpoczęła się otwarta sprzedaż biletów na spotkanie Lecha z Legią, które rozegrane zostanie na stadionie przy Bułgarskiej w sobotę, 1 października. Wcześniej prowadzona była sprzedaż zamknięta, w ramach której posiadacze abonamentów mogli nabyć dla swoich znajomych po 4 wejściówki na spotkanie cieszące się od lat w stolicy Wielkopolski największym zainteresowaniem. I to pomimo faktu, że ceny biletów są wyraźnie wyższe, w porównaniu z pozostałymi ligowymi spotkaniami.







Za wejście na mecz z Legią lechici zapłacą 90 (trybuny za bramkami) oraz 120 złotych (trybuny proste), podczas gdy na pozostałe spotkania ekstraklasy bilety (normalne) kosztują odpowiednio 50 i 70 złotych. Dla porównania bilety na mecz Lecha w Lidze Konferencji z Hapoelem Beer Szewa kosztują 60 i 80 złotych, jedynie na spotkanie z Villarreal są nieco droższe niż na mecz z Legią - kosztują 100 i 140 złotych.



Można spodziewać się, że w sobotę na stadionie przy Bułgarskiej zasiądzie ok. 40 tysięcy kibiców, w tym ok. dwa tysiące kibiców Legii.







Ostatnie spotkanie Lecha z Legią, w kwietniu tego roku obejrzało 39 225 kibiców. Z kolei najmniejsza liczba widzów, nie licząc spotkań rozgrywanych podczas pandemii (bez publiczności lub z ograniczeniami), zebrała się w kwietniu 2019 roku, kiedy słabe wyniki piłkarzy z Poznania sprawiły, że na trybunach zasiadło niespełna 12 tysięcy fanów, w tym 733 kibiców Legii. W latach 2015 - 2017, na czterech kolejnych meczach przy Bułgarskiej na trybunach pojawiało się ponad 40 tysięcy widzów. Najwięcej - 41 567 - 19 marca 2016 roku. Dzięki dobrej postawie lechitów w obecnych rozgrywkach, także 1 października można spodziewać się frekwencji zbliżonej do 40 tysięcy.



Dla porównania, dotychczasowe mecze Lecha zarówno w lidze, jak i europejskich pucharach rzadko gromadziły więcej niż 20 tysięcy osób. Spotkanie Lecha z Widzewem obejrzało 23 725 kibiców, a mecz z Austrią Wiedeń 20 102 os.



Frekwencja na ostatnich meczach Lecha z Legią:

09.04.2022 - 39 225 widzów (2000 fanów Legii)

11.04.2021 - mecz bez udziału publiczności (pandemia)

04.07.2020 - 8167 widzów (bez kibiców Legii) - pandemia

30.05.2020 - mecz bez udziału publiczności (pandemia)

24.04.2019 - 11 935 widzów (733 fanów Legii)

23.02.2019 - 24 164 widzów (1333 fanów Legii)

20.05.2018 - 27 617 widzów (2040 fanów Legii)

01.10.2017 - 36 829 widzów (757 fanów Legii)

09.04.2017 - 41 026 widzów (1800 fanów Legii)

19.03.2016 - 41 567 widzów (2000 fanów Legii)

10.07.2015 - 40 088 widzów (1100 fanów Legii), Superpuchar

22.03.2015 - 41 545 widzów (2000 fanów Legii)

27.10.2013 - 38 458 widzów (2040 fanów Legii)