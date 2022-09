Wyniki Yazykowa na MŚ w Osijeku

W chorwackim Osijeku trwają Mistrzostwa Świata w strzelaniach do rzutków, na które pojechał jeden z zawodników Legii. Wołodymyr Yazykov zajął 37. miejsce w konkurencji Trap, uzyskując łącznie 106 punktów. W poszczególnych seriach zdobywał: 21, 22, 22, 20 i 21. W drużynowej rywalizacji, Polacy w składzie Yazykov, Krzysztof Łapiński i Krzysztof Mrożek zajęli miejsce 11., uzyskując łącznie 193 punkty. Yazykov zdobył ich 67 - w kolejnych seriach 24, 20 i 23.

