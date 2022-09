Koszykówka

W czwartek mecz ze Śląskiem na Torwarze

Poniedziałek, 26 września 2022 r. 10:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy czwartek o godzinie 20:00 w hali Torwar, koszykarze Legii rozegrają pierwsze domowe spotkanie w sezonie 2022/23. Mecz zapowiada się niezwykle interesująco, bowiem aktualny wicemistrz Polski, Legia zmierzy się z mistrzem kraju, Śląskiem Wrocław. Bilety kupować można TUTAJ.



Obie drużyny kilka miesięcy temu walczyły w wielkim finale play-off Energa Basket Ligi, z kolei przed rokiem rywalizowały ze sobą o brązowy medal mistrzostw Polski. W obu tych seriach górą byli wrocławianie. Mamy nadzieję, że w czwartkowy wieczór w hali przy ulicy Łazienkowskiej, nasz zespół niesiony głośnym dopingiem kibiców, odniesie wygraną w sezonie zasadniczym.



Posiadacze karnetów na sezon 2022/23 wchodzą na mecz na ich podstawie, ale wcześniej w systemie biletowym powinni wybrać konkretne miejsce (adekwatne do kategorii cenowej).



Ceny biletów na mecz z WKS-em Śląsk Wrocław:

Kategoria zielona: ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł (sektory: E,J,Q,V)

Kategoria biała: ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł (sektory: F,I,R,U)

Kategoria czerwona: ulgowy - 50,00 zł/normalny - 60,00 zł (sektory: T,G,H,S)

VIP: 99,00 zł/normalny - 199,00 zł (sektor: T)



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: czwartek, 29 września 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: ul. Łazienkowska 6 (Torwar)

Ceny biletów: 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 40, 50 i 60 zł (normalne)



