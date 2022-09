Wyniki Kielana w Moneta Pardubice Open

W czeskich Pardubicach odbył się tenisowy turniej Moneta Pardubice Open 2022, w którym wystartował zawodnik Legii, Szymon Kielan . Niestety legionista z rywalizacji odpadł już w I rundzie, przegrywając z Niemcem, Timem Handlem 5-7, 5-7. W deblu nasz zawodnik w parze z Yannem Wójcikiem dotarli do ćwierćfinału, w którym musieli uznać wyższość Czechów. Wyniki Kielana w singlu: I runda: Szymon Kielan - Tim Handle (Niemcy) 5-7, 5-7 Wyniki Kielana w deblu: I runda: Szymon Kielan/Yann Wójcik - Adam Jurajda/Daniel Siniakov (Czechy) 7-5, 7-5 1/4 finału: Kielan/Wójcik - Hynk Barton/Jakub Mensik (Czechy) 4-6, 5-7

