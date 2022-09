Mecz z Jagiellonią 29 października

Piątek, 23 września 2022 r. 13:56 Fumen, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy termin kolejnego meczu legionistów. W 15. kolejce stołeczny zespół pojedzie do Białegostoku. Spotkanie Jagiellonia - Legia odbędzie się w sobotę 29 października o godz. 17:30. Transmisję tej potyczki przeprowadzi m.in. TVP Sport.



Najbliższe mecze Legii:

01.10. (SO) 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

08.10. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Warta Poznań

14.10. (PT) 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa

18.10. (WT) 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa (PP)

22.10. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

29.10. (SO) 17:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa







Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.