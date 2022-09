Plus miesiąca

Plus września: Kacper Tobiasz

Niedziela, 25 września 2022 r. 10:54 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

We wrześniu legioniści rozegrali trzy mecze, z: Radomiakiem Radom (1-0), Rakowem Częstochowa (0-4) i Miedzią Legnica (3-2). Najlepszy w nich okazał się⁸ Kacper Tobiasz.



Tobiasz pozytywnie oceniony został w każdym spotkaniu. W sumie w trzech meczach we wrześniu piłkę z siatki wyjmował sześciokrotnie, jednak wielokrotnie popisywał się świetnymi interwencjami. Na drugim miejscu znaleźli się Josue i Filip Mladenović. Portugalsko-serbski duet zgromadził po dwa plusy i jednym minusie. Przede wszystkim pozytywnym zaskoczeniem w tym miesiącu był "Mladen", który wybitnie pokazał się w starciu z Miedzią Legnica. Serb strzelił dwa gole, a dodatkowo zanotował asystę.



Najgorszej w tym miesiącu wypadli Maciej Rosołek i Bartosz Kapustka, którzy otrzymali po dwie negatywne noty. "Rossi" nie wnosił za wiele do gry legionistów, a "Kapi" wciąż szuka swojej dobrej dyspozycji.



Pełna klasyfikacja:



Kacper Tobiasz - 3

Josue - 2 / 1

Filip Mladenović - 2 / 1

Blaz Kramer - 1

Maik Nawrocki - 1

Bartosz Slisz - 1

Lindsay Rose - 1

Rafał Augustyniak - 1 / 2

Matthias Johansson/b> - 1 / 2

Ernest Muci - 1 / 2

Paweł Wszołek - 1 / 2

Makana Baku - 1

Carlitos - 1

Robert Pich - 1

Patryk Sokołowski - 1

Maciej Rosołek - 2

Bartosz Kapustka - 2