U-17: Polska 5-2 Uzbekistan. Dwie bramki Rejczyka

W swoim pierwszym meczu turnieju o Puchar Syrenki reprezentacja Polski do lat 17 prowadzona przez Marcina Włodarskiego wygrała 5-2 z Uzbekistanem. Dwie bramki zdobył zawodnik Legii Filip Rejczyk . Reprezentacja Polski następny mecz turnieju rozegra 25 września o godz. 16:00 w Błoniu ze zwycięzcą spotkania Portugalia - Meksyk, które zostanie rozegrane dzisiaj o godz. 16:00 w Piasecznie. U-17: Polska 5-2 Uzbekistan Daniel Mikołajewski 6, Jakub Krzyżanowski 45, Filip Rejczyk 70, 78 (k), Mike Huras 81 - Shodiyor Shodiboyev 10 (k), Ozod Oʻktamov 72 (k) Polska: 12. Michał Matys - 15. Nico Adamczyk (79, 2. Dominik Szala), 4. Igor Orlikowski, 3. Jakub Krzyżanowski (64, 14. Mikołaj Tudruj) - 11. Krzysztof Kolanko (46, 18. Filip Kucharczyk), 6. Patryk Olejnik (79, 16. Maksymilian Sznaucner), 8. Karol Borys (63, 21. Szymon Kądziołka), 20. Filip Rejczyk (84, 5. Michał Gurgul), 9. Daniel Mikołajewski (63, 10. Mateusz Skoczylas), 7. Filip Wolski (79, 19. Jan Faberski) - 17. Mike Huras.

