Młodzież: mecze weekendowe

Mecz ligowy juniorów starszych został wprawdzie przełożony, udało się za to rozegrać bardzo ciekawy mecz sparingowy z II-ligową Pogonią Siedlce, któy zakończył się wynikiem 3-1 dla Pogoni. Zespół U17 wygrał 5-0 z AKS SMS Łódź'06 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. W CLJ U15 legioniści pokonali 2-0 Wisłe Pock i umocnili się na prowadzeniu w tabeli - tak samo jak ich młodsi o rok koledzy, którzy wygrali z Wisłą Płock aż 10-1. Zespół U14 LSS pokonał 2-1 Przyszłość Włochy. Legia U11 zagrała spotkanie ligowe ze Spartą Jazgarzew, a zwodnicy LS z tego samego rocznika biorą udział w turnieju "U11 Pro-Turnieje Super-CUp.



Sparing: Pogoń Siedlce (II liga) 3-1 (2-1) Legia Warszawa U19

Gole:

0-1 37 min. Wiktor Puciłowski (as. Szymon Siodłowski)

1-1 42 min. Maciej Wichtowski

2-1 45 min. Michał Rutkowski

3-1 63 min. Maciej Kołoczek



Legia Warszawa U19 (04/5): Aleksander Mickielewicz [06](46' Franciszek Chojak) - Marcel Krajewski (14' Patryk Winiarski), Rafał Boczoń [06](61' Bartosz Płocki), Jakub Okusami, Maciej Bochniak (46' Patryk Bek) - Wiktor Puciłowski (61' Franciszek Saganowski [06]), Fryderyk Misztal [06] Ż(75' Kacper Knera), Kacper Knera (46' Oskar Lachowicz), Szymon Grączewski (61' Bartosz Mikołajczyk), Patryk Romanowski (61' Dawid Niedźwiedzki) - Szymon Siodłowski.

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Legia Warszawa 5-0 (3-0) AKS SMS Łódź '06

Gole:

1-0 24 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Adkonis)

2-0 34 min. Igor Skrobała (as.Jakub Żewłakow)

3-0 38 min. Jakub Adkonis b.a. (lob z 45 m)

4-0 59 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

5-0 81 min. Przemysław Mizera (as. Roman Żuk)



Strzały (celne): Legia 29 (18) - AKS SMS 11 (6)



Legia: Wojciech Banasik - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Kacper Potulski [07] (55' Dawid Rudnicki), Jakub Grzejszczak - Antoni Klukowski [07](64' Igor Busz [07]), Jakub Adkonis [07], Kacper Bogusiewicz (79' Przemysław Mizera), Jakub Żewłakow (64' Roman Żuk), Igor Skrobała (55' Mateusz Szczepaniak [07]), Masteusz Konopka (kontuzja - 23' Tomasz Rojkowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U15: Wisła Płock '08 0-2 (0-0) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 67 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Antoni Sobolewski)

0-2 80+3 min. Antoni Sobolewski (as. Jakub Oremczuk)



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Bartosz Czarkowski (58' Antoni Sobolewski), Igor Mirowski, Patryk Mackiewicz (58' Jan Musiałek) - Kacper Morawiec (73' Marcel Kiełbasiński), Jakub Sito, Mikołaj Jasiński (41' Maksymilian Dołowy) - Juliusz Rafalski (Kpt)(76' Jakub Oremczuk), Maksymilian Sterniczuk, Piotr Bzducha (41' Tomasz Babiloński)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Ekstraliga U14: Legia U14 10-1 (0-1) Wisła Płock 09

Gole:

0-1 5 min.

1-1 13 min. (gol samobójczy, as. Szymon Piasta)

2-1 22 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)

3-1 30 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (rzut karny za zagranie ręką)

4-1 33 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Szymon Piasta)

5-1 35 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (karny po faulu na Fabianie Mazurze)

6-1 39 min. Szymon Piasta (głową, as. Fabian Mazur z rzutu rożnego)

7-1 54 min. Fabian Mazur (as. Norbert Merchel)

8-1 59 min. Norbert Merchel (z dyst., b.a.)

9-1 60 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Bartosz Korżyński)

10-1 77 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Kazimierz Szydło)



Strzały (celne): Legia 37 (19) - Wisła 10 (5)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Kazimierz Szydło, Jakub Juszczak, Szymon Piasta, Bartosz Korżyński, Norbert Merchel, Piotr Bartnicki, Fabian Mazur, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Wojciech Paczosa, Mateusz Strzelecki, Piotr Kaniewski, Jakub Piaseczny

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



III liga warszawska U14: Przyszłość Włochy '09 1-2 Legia Soccer Schools U14



Gracze LSS z rocznika 2009 pozostają niepokonani w rozgrywkach ligowych. Dzisiaj po zaciętym meczu pokonali na wyjeździe 2-1 Przyszłość Włochy. Po 3 kolejkach legioniści z 7 pkt. są w czubie tabeli, a już w środę o 19 wyjazdowy mecz z nieźle dotąd spisującą się Agrykolą.



liga orlików: Aleksander Kurowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Sweweryn Orzechowski, Ignacy Silski, Aleksander Obidziński, Nico Martino, Antoni Czuchnowski, Dawid Ruciński, Leon Gańko [13], Adam Rymszo [13], Konstanty Leonkiewicz, Jakub Szymul [13] Szymon Chodkowski [13]

Trener: Michał Konieczny.