Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 24 września 2022 r. 21:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Mecz ligowy juniorów starszych został wprawdzie przełożony, udało się za to rozegrać bardzo ciekawy mecz sparingowy z II-ligową Pogonią Siedlce, któy zakończył się wynikiem 3-1 dla Pogoni. Zespół U17 wygrał 5-0 z AKS SMS Łódź'06 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Legia U16 wygrała 9-0 z Pruszkowie ze Zniczem. W CLJ U15 legioniści pokonali 2-0 Wisłe Płock i umocnili się na prowadzeniu w tabeli - tak samo jak ich młodsi o rok koledzy, którzy wygrali z Wisłą Płock aż 10-1. Zespół U14 LSS pokonał 2-1 Przyszłość Włochy. Legia U11 zagrała spotkanie ligowe ze Spartą Jazgarzew, a zawodnicy LSS z tego samego rocznika wzięli udział w turnieju "U11 Pro-Turnieje Super-Cup".



Zespoły U12 i U13 rozegrały sparingi z Lechem Poznań, który okazał się wymagającym rywalem.



Sparing: Pogoń Siedlce (II liga) 3-1 (2-1) Legia Warszawa U19

Gole:

0-1 37 min. Wiktor Puciłowski (as. Szymon Siodłowski)

1-1 42 min. Maciej Wichtowski

2-1 45 min. Michał Rutkowski

3-1 63 min. Maciej Kołoczek



Legia Warszawa U19 (04/5): Aleksander Mickielewicz [06](46' Franciszek Chojak) - Marcel Krajewski (14' Patryk Winiarski), Rafał Boczoń [06](61' Bartosz Płocki), Jakub Okusami, Maciej Bochniak (46' Patryk Bek) - Wiktor Puciłowski (61' Franciszek Saganowski [06]), Fryderyk Misztal [06] Ż(75' Kacper Knera), Kacper Knera (46' Oskar Lachowicz), Szymon Grączewski (61' Bartosz Mikołajczyk), Patryk Romanowski (61' Dawid Niedźwiedzki) - Szymon Siodłowski.

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Legia Warszawa 5-0 (3-0) AKS SMS Łódź '06

Gole:

1-0 24 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Adkonis)

2-0 34 min. Igor Skrobała (as.Jakub Żewłakow)

3-0 38 min. Jakub Adkonis b.a. (lob z 45 m)

4-0 59 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

5-0 81 min. Przemysław Mizera (as. Roman Żuk)



Strzały (celne): Legia 29 (18) - AKS SMS 11 (6)



Legia: Wojciech Banasik - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Kacper Potulski [07] (55' Dawid Rudnicki), Jakub Grzejszczak - Antoni Klukowski [07](64' Igor Busz [07]), Jakub Adkonis [07], Kacper Bogusiewicz (79' Przemysław Mizera), Jakub Żewłakow (64' Roman Żuk), Igor Skrobała (55' Mateusz Szczepaniak [07]), Masteusz Konopka (kontuzja - 23' Tomasz Rojkowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Znicz Pruszków 07 0-9 Legia U16

Gole:

0-1 13 min. Antoni Wasiak-Libiszowski (as. Pascal Mozie)

0-2 35 min. gol samobójczy

0-3 36 min. Aleksander Iwańczyk (as. Stanisław Gieroba)

0-4 59 min. Dawid Nos (as. Aleksander Iwańczyk)

0-5 61 min. Dawid Nos (as. Adrian Gilant)

0-6 68 min. Stanisław Gieroba (as. Alex Cetnar)

0-7 70 min. Jan Leszczyński (as. Stanisław Gieroba)

0-8 87 min. Mateusz Lauryn (głową, as. Pascal Mozie z rzutu rożnego)

0-9 89 min. Dawid Nos (as. Mateusz Lauryn)



Strzały (celne) [65-90']: Znicz 0 - Legia 8 (6)



Legia: Konrad Kassyanowicz (46' Antoni Błocki [08]) - Franciszek Pollok, Antoni Wasiak-Libiszowski (76' Jakub Błażejczyk), Szymon Chojecki, Radosław Czerwiec - Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk (60' Adrian Gilant), Pascal Mozie [08] - Alex Cetnar, Stanisław Gieroba (76' Mateusz Lauryn [08]), Aleks Płoszka (46' Dawid Nos)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: Wisła Płock '08 0-2 (0-0) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 67 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Antoni Sobolewski)

0-2 80+3 min. Antoni Sobolewski (as. Jakub Oremczuk)



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Bartosz Czarkowski (58' Antoni Sobolewski), Igor Mirowski, Patryk Mackiewicz (58' Jan Musiałek) - Kacper Morawiec (73' Marcel Kiełbasiński), Jakub Sito, Mikołaj Jasiński (41' Maksymilian Dołowy) - Juliusz Rafalski (Kpt)(76' Jakub Oremczuk), Maksymilian Sterniczuk, Piotr Bzducha (41' Tomasz Babiloński)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga mazowiecka U15: AP Waleczni Olszewo-Borki ('08 i mł.) 5-5(2-4) Legia LSS U15.

Gole:

1-0 7 min.

1-1 12 min. Aleksander Dworski (as. Fabian Radziński)

2-1 22 min.

2-2 29 min. Adam Kulicki (as. Fabian Radziński)

2-3 31 min. Aleksander Dworski as. Kulicki

2-4 40 min. Adam Kulicki b.a.

2-5 60 min. Jakub Drzazga (as. Maciej Suwik)

3-5 64 min.

4-5 79 min.

5-5 80+3 min.



LSS: Filip Bonk (55' Dominik Sawczuk) - Fabian Radziński, Patryk Ciborowski, Kosma Sekuła, Kuba Rzępołuch (56' Kacper Danis) - Aleksy Skonecki, Maciej Suwik, ALeksander Dworski [09] - Adam Kulicki, Jakub Drzazga, Oskar Kurc

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14: Legia U14 10-1 (0-1) Wisła Płock 09

Gole:

0-1 5 min. Aleksander Maćkiewicz

1-1 13 min. (gol samobójczy, as. Szymon Piasta)

2-1 22 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)

3-1 30 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (rzut karny za zagranie ręką)

4-1 33 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Szymon Piasta)

5-1 35 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (karny po faulu na Fabianie Mazurze)

6-1 39 min. Szymon Piasta (głową, as. Fabian Mazur z rzutu rożnego)

7-1 54 min. Fabian Mazur (as. Norbert Merchel)

8-1 59 min. Norbert Merchel (z dyst., b.a.)

9-1 60 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Bartosz Korżyński)

10-1 77 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Kazimierz Szydło)



Strzały (celne): Legia 37 (19) - Wisła 10 (5)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Kazimierz Szydło, Jakub Juszczak, Szymon Piasta, Bartosz Korżyński, Norbert Merchel, Piotr Bartnicki, Fabian Mazur, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Wojciech Paczosa, Mateusz Strzelecki, Piotr Kaniewski, Jakub Piaseczny

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



III liga warszawska U14: Przyszłość Włochy '09 1-2 Legia Soccer Schools U14



Gracze LSS z rocznika 2009 pozostają niepokonani w rozgrywkach ligowych. Dzisiaj po zaciętym meczu pokonali na wyjeździe 2-1 Przyszłość Włochy. Po 3 kolejkach legioniści z 7 pkt. są w czubie tabeli, a już w środę o 19 wyjazdowy mecz z nieźle dotąd spisującą się Agrykolą.



II liga warszawska U13: Legia LSS U13 - KS Wilanów 2010



Legia LSS: Jakub Kuśmierz - Bartosz Ostrowski, Jan Bąkowski, Jakub Błaszczyk, Ignacy Boniński, Jan Lewandowski (Kpt), Wiktor Pietraszko, Jakub Pływaczewski, Nikodem Kęsicki, Michał Zubrzycki

Trener: Jakub Słota



Po awansie na 2.poziom rozgrywek początek rundy był dla drużyny U13 LSS dosyć niełatwy i nieco pechowy, jednak z meczu z KS Wilanów 2010 legioniści mogą być niemal w pełni zadowoleni, także w kontekście gry obronnej. Trzeba jednocześnie przyznać, że rywal tego dnia mnie był akurat najlepiej dysponowany, jednak pozytywny impuls moze pomóc graczom Legia Soccer Schools w dalszej rywalizacji ligowej.



Sparing: Legia U13 - Lech Poznań U13 (2010)



Strzały (celne): Legia 5 (2) - Lech 14 (10)



Legia: gracz kl. partnerskiego - Jan Szybicki, Oskar Putrzyński, Aleksander Badowski, Kacper Jaczewski, gracz testowany, Franciszek Stępniewski, Igor Lechecki, Dawid Rodak, Igor Brzeziński, Antoni Błoński, Krzysztof Krzemiński, Tymon Płoszka, Xawery Eichler, Olivier Pruszyński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Sparing: Legia U12 - Lech Poznań U12 (2011)



Strzały (celne): Legia 15 (9) - Lech 20 (7)



Legia: Antoni Pawłowski, Szymon Komorowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Wojciech Łygan, gracz LSS, gracz kl. partnerskiego, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Filip Wancerz, Fryderyk Paprocki, Aleksander Dąbrowski, Stanisław Sałek

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



III liga warszawska U12: Marcovia II Marki '11 - Legia LSS U11



Chłopcy z rocznika 2011 LSS rundę mogą jak do tej pory zaliczyć do udanych. W meczu z Marcovią II biorąc pod uwagę dotychczasowe mecze, byli faworytami, ale mecze z drugimi drużynami bywają zdradliwe. Legioniści grali jednak ofensywnie i nie zostawili niczego przypadkowi, dzięki czemu rownież ich dorobek punktowy pozwala myśleć z optymizmem o reszcie rundy i ewentualnych kolejnych wyzwaniach.



liga orlików: Sparta Jazgarzew 12 - Legia U11



Legia: Aleksander Kurowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Sweweryn Orzechowski, Ignacy Silski, Aleksander Obidziński, Nico Martino, Antoni Czuchnowski, Dawid Ruciński, Leon Gańko [13], Adam Rymszo [13], Konstanty Leonkiewicz, Jakub Szymul [13] Szymon Chodkowski [13]

Trener: Michał Konieczny, Łukasz Listwan