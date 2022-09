Żeglarstwo

Zabrakło wiatru na Mistrzostwach Polski kl. iQFoil

Poniedziałek, 26 września 2022 r. 07:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od piątku do niedzieli miały się odbyć w Gdańsku mistrzostwa Polski w klasie iQFoil, z udziałem Zofii Klepackiej. Legionistka była główną faworytką do wygranej, pod nieobecność Mai Dziarnowskiej, która przebywała w tym czasie na zgrupowaniu w Breście. Ze względu na brak wiatru do niedzieli włącznie, nie odbył się żaden z wyścigów i zawodniczki wróciły do domu.



Na razie nie wiadomo, czy Mistrzostwa Polski odbędą się w innym terminie, czy też w roku 2022 nie zostaną rozegrane w ogóle - o tym zdecyduje specjalna komisja. Za miesiąc Zofia Klepacka wystartuje na Mistrzostwach Świata iQFoil w Breście.