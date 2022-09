Rugby

W niedzielę mecz rugbistów na Bemowie

Środa, 28 września 2022 r. 10:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę, 2 października nasi rugbiści rozegrają kolejne ligowe spotkanie na zapleczu ekstraklasy. Ich rywalem będzie zespół, który w minionym sezonie dotarł do barażów o awans do ekstraklasy - Rugby Klub Sparta Jarocin. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00 na boisku przy ul. Obrońców Tobruku 11 na Bemowie.



Legia po wygranej z zespołem z Białegostoku na własnym boisku oraz minimalnej wyjazdowej porażce z Arką Rumia, zajmuje w ligowej tabeli miejsce trzecie, i do niedzielnego meczu podchodzi mocno zmobilizowana, bowiem wygrana może zapewnić im prowadzenie w tabeli.



Bilety na niedzielny mecz kosztują 20 złotych i będą do nabycia przy wejściu na stadion. Na miejscu przygotowane będzie stoisko Pastrami Powiśle, gdzie z biletem na mecz będzie można kupić żurek za jedyne 5 złotych. Ponadto dzięki Studio Format, prowadzona będzie sprzedaż pamiątek i gadżetów legijnej sekcji rugby.



Termin meczu: niedziela, 2 października 2022 roku, g. 16:00

Adres: ul. Obrońców Tobruku 11 (BOPN)

Cena biletów: 20 złotych