Maja Kowalik sześć razy na podium

Nową tenisistką Legii Warszawa została 14-letnia Maja Kowalik , która w naszych barwach wystąpiła w kilku ostatnich turniejach U-16. Maja zajęła 3. miejsce podczas turnieju OTK U-16 w Olsztynie (w singlu i deblu), zdobyła brąz w deblu na OTK U-16 w Kaliszu, w parze z Agatą Konarską z Legii. Podczas turnieju OTK U-16 w Kozerkach zajęła miejsce trzecie (w deblu), podobnie jak w przypadku zawodów OTK w Pszczynie (w deblu, w parze z legionistką, Mają Małuszyńską ). W Krakowie podczas kolejnego turnieju OTK U-16, Maja w parze z Agatą Konarską (L) zajęły miejsce drugie. Po półrocznej przerwie do gry wróciła Zuzia Zembrzuska , która na początku września wygrała w deblu (w parze z Magdaleną Rybkowską) na Mistrzostwach Województwa do lat 14. Zuzię prowadzi trener Piotr Łomacki.

