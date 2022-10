4-6.10: Rozkład jazdy

Wtorek, 4 października 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W Zielonej Górze podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym we wtorek wystartują zawodniczki Legii - Maja Biernacka oraz Małgorzata Karbownik. Półfinały zaplanowano na czwartek. Konrad Kamiński z Legia Fight Club rozpocznie rywalizację na Mistrzostwach Świata Juniorów starszych w K-1. Legionista rywalizować będzie we włoskim Lido di Jesolo w kat. -67kg.



Młodzież:

Dwa zespoły młodzieżowe rozegrają mecze zaległe, w obu przypadkach to pojedynki z wymagającymi rywalami.



04.10 g. 17:30 Legia U13 - UKS Talent Warszawa 10 [ul. Łazienkowska 3]

05.10 g. 12:00 Raków Częstochowa 04/5 - Legia U19 [CLJ U19][Częstochowa]