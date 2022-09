Amp futbol

Dwóch legionistów poleci na Mundial do Turcji

Poniedziałek, 26 września 2022 r. 12:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwóch zawodników Legii Warszawa otrzymało powołania na Mistrzostwa Świata w amp futbolu, które 30 września rozpoczną się w Turcji. W 15-tce, która poleci do Turcji na Mundial znaleźli się Mariusz Adamczyk oraz nasz bramkarz, Jakub Popławski.



Polacy w fazie grupowej rozegrają trzy spotkania - w sobotę o 11:00 zmierzą się z Uzbekistanem, dzień później o 10:30 zagrają z Tanzanią, a w poniedziałek o 17:00 nasza kadra zagra z Hiszpanią. Wszystkie spotkania transmitowane będą w TVP Sport. Finał Mistrzostw Świata zaplanowano na 9 października.



Mecze Polaków:

01.10 (SO) g. 11:00 Polska - Uzbekistan

02.10 (ND) g. 10:30 Polska - Tanzania

03.10 (PO) g. 17:00 Polska - Hiszpania