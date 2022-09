27-29.09: Rozkład jazdy

Dwóch pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia Warszawa rozpoczyna udział w Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbywają się w Bytowie. Dziś w kat. -63kg walczyć będzie Ryszard Kaczmarkiewicz (z Grzegorzem Bagrowskim). Z kolei w środę rywalizację w kat. -46kg rozpocznie drugi z legionistów, Wiktor Fokt. W czwartek o 20:00 na Torwarze wielki rewanż za ostatni finał koszykarskich mistrzostw Polski. Koszykarze Legii Warszawa zmierzą się ze Śląskiem Wrocław w hali Torwar. Bilety do kupienia TUTAJ w cenie 30 złotych. Spotkanie będzie transmitowane w Polsacie Sport Extra. Rozkład jazdy: 29.09 g. 20:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Łazienkowska 6a] Młodzież: 28.09 g. 19:00 Agrykola Warszawa 09 - Legia LSS U14 [ul. Myśliwiecka 9] 29.09 g. 17:30 SEMP Ursynów 12 - Legia U11 ('12/13) [ul. Koncertowa 4]

