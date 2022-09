Wyniki Berkiety w J1 w Kairze

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta wziął udział w kolejnym turnieju w Kairze - J1 Smash Sporting Club. Legionista w singlu dotarł do ćwierćfinału, gdzie po zaciętym spotkaniu przegrał z Serbem, Aleksem Pisariciem. W deblu w parze z Goranem Zgołą przegrali walkowerem z Egipcjanami. Wyniki osiągnięte w tym turnieju pozwoliły Tomkowi na awans na 88. miejsce w rankingu ITF juniorów. Wyniki Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Fadi Bidan (Liban) 6-4, 6-2 II runda: Tomasz Berkieta - Federico Cina (Włochy) 6-3, 6-3 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Aleksa Pisaric (Serbia) 6-7(2), 6-1, 4-6 Wyniki Berkiety w deblu: I runda: Tomasz Berkieta/Goran Zgoła - Hady El Kordy/Ahmed Zaki (Egipt) 7-6(4), 2-6, 10-10

